Ярославль, 1 июня, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Новым главным тренером ярославского футбольного клуба «Шинник» стал Вадим Евсеев. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Yarnews.net Вадим Евсеев

Контракт с Евсеевым подписан до лета 2023 года. Ранее он работал в футбольных клубах «Уфа», «Амкар», «Анжи», «СКА» (Хабаровск) и «Текстильщик» (Иваново).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, клуб не стал продлять контракт с главным тренером Юрием Газзаевым после того как «Шинник» занял последнее место в чемпионате ФНЛ.