Томск, , 14:28 — REGNUM По состоянию на 1 июня в Томской области подтверждено 32 887 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе выявлен 31 носитель SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

За весь период пандемии в Томской области после COVID-19 выздоровели 31 802 человека. За последние сутки коронавирус победили 25 томичей.

Напомним, 31 мая в регионе выявили 25 носителей коронавируса, выздоровели десять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области продлили режим ограничений