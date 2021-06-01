1 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Введение с прошлого года в Арктике обязательной экологической экспертизы всех объектов капстроительства, вплоть до гаражей и индивидуального жилья, остановило и многие социальные проекты — строительство школ, детских садов. Свое мнение по этой проблеме ИА REGNUM сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Владимир Станулевич, , 16:23 — REGNUM Введение с прошлого года в Арктике обязательной экологической экспертизы всех объектов капстроительства, вплоть до гаражей и индивидуального жилья, остановило и многие социальные проекты — строительство школ, детских садов. Ранее о необходимости скорректировать закон об экологической экспертизе высказались губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, премьер Карелии Александр Чепик и Архангельское областное собрание депутатов. Свое мнение по этой проблеме ИА REGNUM сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Губернатор Мурманской области А.Чибис осматривает стройплощадку ЦСКМС в Белокаменке © Министерство информационной политики Мурманской области

Владимир Станулевич: Насколько требования нового закона об обязательной экологической экспертизе способствуют или препятствуют развитию Арктики?

Андрей Чибис: Безусловно, хрупкую и такую неповторимую природу Арктики надо оберегать от воздействия деятельности человека. Однако без прихода в регион новых инвесторов и производств немыслимо и развитие Арктики. В данном случае надо держать баланс, чтобы оберегать природу и не вставлять палки в колеса предпринимателям, стремящимся работать в этих суровых широтах.

Владимир Станулевич: Какие крупные проекты остановились из-за введения экологической экспертизы?

Андрей Чибис: Дополнительное требование проведения экологической экспертизы для всех субъектов Арктической зоны при строительстве новых объектов и проведения реконструкции создало определенные сложности. Оно отбросило нас по срокам реализации проектов минимум на полгода. А с учетом и без того короткого строительного сезона на Кольском полуострове в силу климатических особенностей это существенный срок.

Сейчас из-за необходимости прохождения экологической экспертизы буксуют проекты по строительству школы на 250 мест в поселке Печенга, двух школ на 500 и 800 мест в Мурманске, физкультурно-оздоровительного комплекса в Ковдоре, детского сада в селе Краснощелье, бассейна для Мурманского арктического государственного университета, поликлиники в Кандалакше и амбулатории в Зеленоборском, а также долгожданная для жителей Мурманска реконструкция Дома культуры моряков. А эти объекты, так же, как и строительство жилья, напрямую влияют на успех решения важнейшей задачи — привлечения жителей к нам в регион, влияют на качество жизни на Арктической территории.

Что касается крупных инвестиционных проектов, какого-либо существенного влияния данная норма не должна оказать на сроки реализации таких проектов, как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (Белокаменка) или «Терминал Тулома», так как прохождение данной экспертизы изначально предусматривалось в рамках их реализации.

В то же время для субъектов малого и среднего предпринимательства увеличивается не только срок реализации проекта на срок проведения общественных слушаний и экспертизы, что в целом может составить более 6 месяцев (а при условии наличия замечания по итогам экспертизы, документация возвращается на доработку и необходимо общественные слушания проходить повторно), увеличивается и общая необходимая сумма инвестиций в проект.

Увеличивается стоимость разработки проектной документации, требуется проведение дополнительных (более детальных) инженерных изысканий. Стоимость прохождения экологической экспертизы также может составлять от 300 до 500 тыс. руб. Что для проекта с общим объемом капитальных вложений в сумме порядка 1 млн руб. достаточно чувствительно может сказаться на показателях окупаемости и прибыльности.

Владимир Станулевич: Как нужно изменить положения закона об обязательной экологической экспертизе объектов капстроительства в Арктике? Поддержит ли правительство Вашего региона такие поправки?

Андрей Чибис: Вместе с сенатором от Мурманской области Константином Долговым министерство строительства региона разработало предложения по изменениям в закон об обязательной экологической экспертизе всех объектов капитального строительства в Арктике.

Мы вышли с предложением — и многие соседние регионы нас поддержали — уйти от этого требования с точки зрения населенных пунктов и объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в том числе инфраструктуры, необходимой для строительства жилья и расселения аварийного жилого фонда, а также дорог вне населённых пунктов. Как возведение жилых домов, детских садов и школы в границах населенного пункта может навредить природе Арктики и экологии?!