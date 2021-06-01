* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 14:26 — REGNUM Жителя Ингушетии Турпал-Али Дзейтова будут судить в Южном окружном военном суде в городе Ростове-на-Дону за участие в банде Аслана Бютукаева, известного как амир Хамзат. Обвиняемый являлся соратником Бютукаева и подозревается в участии в ряде террористических преступлений, сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, Дзейтов в 2019 году вступил в банду боевиков, являвшуюся одним из структурных подразделений террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под руководством Бютукаева. Став активным участником НВФ, он пытался вовлечь в нее двоих своих родственников, в том числе одного несовершеннолетнего, пишет ТАСС.

Самого Бютукаева, как сообщало ИА REGNUM, убили в ходе спецоперации в январе 2021 года в Чечне. А его пособника арестовали и обвинили в участии в деятельности террористической организации, публичных призывах к террористической деятельности, вовлечению в террористическую деятельность и других преступлениях.

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