Станислав Тарасов, , 16:21 — REGNUM Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники в военных кругах, США и НАТО собираются вывести войска из Афганистана к началу — середине июля, что на два месяца раньше установленного президентом США Джо Байденом срока 11 сентября. Так, возможно, сбывается прогноз американского генерала Марка Милли, 20-го председателя Объединенного комитета начальников штабов, о поспешном уходе его соотечественников из Афганистана. В то же время в интервью The Associated Press он предрекает опасные последствия такой акции для оставляемой страны и размышляет о ее «неопределенном будущем». Невольно напрашивается историческая аналогия. В 1989 году Советский Союз осуществил вывод ограниченного контингента войск из Афганистана в кратчайшие сроки и практически без эксцессов. Ставленнику Москвы — президенту Мухаммеду Наджибулле — удалось сохранить власть до апреля 1992-го, пока радикалы-повстанцы не вступили в Кабул. Сколько продержится нынешнее афганское правительство — вопрос открытый.

Милли указывает на «целый ряд сценариев, ряд результатов, ряд возможностей». По его словам, «с одной стороны, вы получаете несколько действительно драматических, плохих возможных результатов, с другой — вы получаете вооруженные силы, которые держатся вместе, и правительство, которое держится вместе». Наконец, существует, правда, пока на теоретическом уровне, возможность политического урегулирования путем переговоров между правительством в Кабуле и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это, как полагает генерал, «позволит избежать «массовой гражданской войны, которая вполне вероятна». В любом случае Афганистан вступает в полосу серьезных перемен. По мнению экспертов, «все «будет развиваться в течение лета, и события могут качнуть страну в любую сторону». Она либо быстрыми темпами устремится в сторону мира, либо снова все погрязнет в насилии и перейдет в гражданскую войну по сирийскому сценарию.

В этой связи многих афганцев, сотрудничавших с военными западной коалиции, и даже тех, кто работает в госучреждениях, больше всего беспокоит то, что вывод американских войск стал обуславливаться сроками, а не условиями. Они понимают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ждут, когда все иностранные войска, поддерживающие афганское правительство, уйдут, после чего может начаться наступление на Кабул. «Это просто трагедия, что США всерьез не взялись за налаживание мирного процесса в Афганистане, что надо было сделать гораздо раньше, пока не закончились возможности, — говорит директор азиатской программы Международной кризисной группы и экс-сотрудница Госдепартамента США Лорел Миллер. — Сейчас все зависит от того, насколько серьезно будут настроены лидеры всех афганских сторон конфликта». Пока же в последнюю страницу американской афганской книги вписываются новые острые сюжеты. Сообщается, что Лондон планирует ускорить переселение в Англию афганцев, сотрудничавших с британскими войсками, в основном переводчиков.

Британские власти опасаются, что они могут подвергнуться угрозам со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ожидается, что право на проживание в Великобритании получат около 3 тысяч афганцев, включая членов семей переводчиков. Британский министр обороны Бен Уоллес сказал ВВС, что «с уходом западных держав угроза возрастает, в том числе целенаправленные атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». По его словам, граждане Афганистана, помогавшие британцам, многим пожертвовали, и теперь пришло время о них позаботиться. Пентагон и Госдепартамент также разрабатывают планы возможной эвакуации афганцев, помогавших американцам.

Все тот же генерал Милли уточняет, что «значительное» число переводчиков и других граждан Афганистана, работавших с американскими военными и посольством США, могут столкнуться с возмездием со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), их безопасность может оказаться под угрозой». Аналогичные меры предпринимает и командование других стран из международной коалиции. Сейчас каждый афганец, который помогал альянсу, работая переводчиком, водителем или даже поваром, боится мести. Многие стали получать угрозы. Защищать этих людей в Афганистане американцы не планируют и поэтому расширяют программу иммиграционных виз. По некоторым данным, исход афганцев из Афганистана может составить от 50 тысяч до 100 тысяч человек, которые пополнят и без того солидный список афганских беженцев.

Ввод советского ограниченного контингента в эту страну инициировал первую волну внутреннего перемещения и потока беженцев из Афганистана в соседний Пакистан и Иран. В апреле 1992 года началась крупная гражданская война после того, как моджахеды взяли под контроль Кабул и другие крупные города. Афганцы снова бежали в соседние страны, в том числе Таджикистан и Индию, а также в Европу. К 1990 году в Пакистане и Иране приняли в общей сложности 6,3 миллиона афганских беженцев. Сейчас после ухода США из Афганистана начинается третья крупная волна исхода, и эта страна рискует остаться в списке крупнейших в мире по производству беженцев. В настоящее время афганцы являются второй по величине группой беженцев после сирийских беженцев, не говоря уже о факторе увеличения числа перемещенных лиц внутри страны из-за отсутствия безопасности и наличия разных конфликтов.

Как пишет в этой связи французское издание Le HuffPost, «фактор беженцев из Афганистана является барометром не только реальных перспектив политического урегулирования в этой стране, но и результатом всеобщего провала: Запада, афганских правительств и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Все они заявляют, что сражаются за афганский народ, и все потерпели неудачу». Слишком массовый исход афганцев из страны напоминает Западу, что Афганистан все еще охвачен войной и что ничего по факту так и не было сделано вопреки предполагаемой работе НАТО на местах. Теперь Запад, застигнутый, как выясняется, врасплох волной мигрантов, начинает осознавать долгосрочный характер кризиса в Афганистане, где за многие годы его военного присутствия так и не удалось сформировать привлекательную и устойчивую политическую и экономическую модель.

Десятки тысяч погибших, сотни миллиардов потраченных долларов и неясное будущее для вечно воюющего региона. А кто вообще ожидал иного?