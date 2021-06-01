Кемерово, , 14:24 — REGNUM В Кемеровской области начались проверки всех уличных батутов. Мероприятия организованы по поручению губернатора Сергея Цивилёва в связи с несчастным случаем на Алтае. Об этом сообщает правительство региона.

Напомним, что 30 мая в Барнауле на открытой площадке сильно пострадали двое детей, прыгавших на батуте. По словам очевидцев, после того, как оторвались крепления, девочек буквально выкинуло с аттракциона на трамвайные рельсы.

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«Чтобы не допустить подобные несчастные случаи на территории Кузбасса, необходимо срочно организовать комиссии для проверки соблюдения правил эксплуатации такого оборудования», — отметил Цивилёв.

Контроль за исполнением возложен на председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина. К проверкам привлечены правоохранители и надзорные органы.

Все уличные батуты в Кемеровской области проверят до 4 июня. Главы муниципалитетов будут нести личную ответственность за безопасность аттракционов, уточнили в администрации региона.