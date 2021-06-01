Краснодар, , 14:23 — REGNUM Ухудшение погодных условий прогнозируется на территории Краснодарского края, сообщили 1 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На территории Кубани ожидаются ливни, грозы и даже смерчи.

«По информации Краснодарского гидрометцентра на территории края прогнозируется ухудшение погодных условий, действуют штормовые предупреждения. Возможен комплекс метеоявлений — сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, усилением ветра до 22м/с. На реках возможны подъемы уровня воды местами с превышением отметок неблагоприятных явлений. на побережье возможно формирование смерчей», — говорится в сообщении.

Силы и средства ГУ МЧС функционируют в режиме повышенной готовности. Спасатели призывают жителей и гостей региона также следить за изменением погодных условий.