Москва, , 14:23 — REGNUM Различные виды российского оружия интересуют Иран, это перспективная страна для военно-технического сотрудничества. Об этом глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил 1 июня журналистам в кулуарах съезда Союза машиностроителей.

Он напомнил о давних отношениях с Ираном и отметил, что Россия исполняет все контрактные обязательства по поставкам. Перспективы для сотрудничества Москвы и Тегерана есть.

«Тегеран заинтересован в различной номенклатуре [вооружения]», — сказал Шугаев.

Иранский посол в России Казем Джалали осенью 2020 года заявлял, что у РФ и Ирана есть хорошие перспективы для развития военно-технического сотрудничества после окончания эмбарго ООН на поставки оружия.