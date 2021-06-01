Минск, , 14:30 — REGNUM Вопрос о возможном создании на территории Белоруссии российских военных баз не обсуждался лидерами двух стран Александром Лукашенко и Владимиром Путиным во время их встречи в Сочи. Об этом 1 июня рассказал белорусский президент на совещании по вопросам сотрудничества с РФ в Минске, его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Никаких обсуждений в плане переброски вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз, об этом даже речи не шло», — сказал он.

Также Лукашенко уточнил, что Минску этого не нужно, так как, согласно концепции военной безопасности Союзного государства, в этом на данный момент нет никакой необходимости.

«Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО вплоть до военного конфликта — в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь», — добавил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия может получить второй транш российского государственного кредита в размере $500 млн уже в июне текущего года.