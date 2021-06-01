Москва, , 14:32 — REGNUM Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Женеву (Швейцария) для многих европейских политиков сродни прибытия императора к своим подчиненным. Об этом 1 июня заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Встречают императора — Байдена. Европейцы ждут какие поступят указания, предложения. Пока не ясно, что Байден хочет от Европы, интересна ли ему Европа. Он же едет в Европу и больше разговоров о том, что он встречается с Владимиром Путиным, а не с европейцами», — сказал политолог.

По мнению политолога, Байдена в большей степени интересует отношения с Китаем и Ираном. Евросоюзу же он, вероятнее всего, предложит сотрудничество в области экологии.

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