Волгоград, , 14:18 — REGNUM В Волгоградской области 1 июня подтверждён 91 новый случай заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели ещё 89 человек, от осложнений при COVID-19 скончались семь пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 14 районах региона. Всего в Волгоградской области выявлено 59 886 носителей инфекции, справились с болезнью 57 120 человек. Продолжают лечение, в том числе амбулаторно 1447 пациентов.

С начала пандемии в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 1319 человек.