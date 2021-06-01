Кострома, , 14:14 — REGNUM В Костроме готовятся объявить конкурс налучший символ 870-летия города. Об этом сообщается на официальном сайте думы Костромы.

Костромская Снегурочка

Областной центр будет праздновать юбилейную дату во вторую субботу августа 2022 года. До этого времени городские власти намерены собрать лучшие предложения от горожан и организаций.

Всем желающим предлагают изготовить символ юбилея, отражающий исторические события, виды города, основные направления развития культурной жизни Костромы. В эмблеме необходимо использовать юбилейную дату и элементы герба.

Работы участников будут принимать в администрации Костромы с 15 июня до 1 ноября текущего года. Подвести итоги конкурса планируют до 1 декабря 2021 года.

Победитель конкурса получит 30 тысяч рублей и обязуется не брать дополнительную плату за использование плодов его труда. Для лиц, занявших второе и третье места, предусмотрены поощрительные премии в размере 10 тысяч рублей. Отметим, что положение конкурса ещё не утверждено городскими депутатами. Часть организационных моментов могут быть скорректированы.

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