Нур-Султан, , 14:12 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил учителя гимназии №199 в Алма-Ате Мерея Ибрагимова посмертно, сообщили 1 июня в пресс-службе главы государства.

Учитель награжден медалью «Ерлігі үшін» («За смелость»). «За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни», — говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая в Чарынском каньоне Алма-Атинской области произошел грязе-селевой выброс. В результате этого погибли ученица и учитель школы, которые отправились на экскурсию в составе группы. Трое школьников пострадали.