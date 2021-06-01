Нур-Султан, 1 июня 2021, 14:12 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил учителя гимназии №199 в Алма-Ате Мерея Ибрагимова посмертно, сообщили 1 июня в пресс-службе главы государства.
Учитель награжден медалью «Ерлігі үшін» («За смелость»). «За храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни», — говорится в сообщении.
Напомним, 30 мая в Чарынском каньоне Алма-Атинской области произошел грязе-селевой выброс. В результате этого погибли ученица и учитель школы, которые отправились на экскурсию в составе группы. Трое школьников пострадали.