Москва, , 14:12 — REGNUM Темы прав человека и свободы слова не являются приоритетными в повестке дня встреч президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом 1 июня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Читайте также: Переговоры Путина с Лукашенко продолжались более пяти часов

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что «эта тема, скорее, относится к внутренним делам каждой страны».

«Конечно же, несмотря на наше Союзное государство, исходя из принципов взаимного уважения, ни один из президентов не считает позволительным вмешиваться во внутренние дела друг друга», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что «эти темы не стоят высоко на повестке дня».

Ранее по теме: США анонсировали введение санкций в отношении Белоруссии

«Дело в том, что, конечно, большая, подавляющая часть времени все-таки тратится президентами на обсуждение субстантивных вопросов, связанных с интеграцией и развитием взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко состоялась в Сочи 28 мая. При этом беседа лидеров двух стран, проходившая в резиденции Бочаров Ручей, продолжалась в течение более пяти часов.