Токио, , 14:13 — REGNUM Официальный дебют нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300 состоится 9 июня 2021 года. Об этом сообщается на YouTube-канале Cruise Control Global.

Премьера модели пройдёт в онлайн-формате. На тизере анонсирующим премьеру автомобиля можно рассмотреть часть решётки радиатора новинки. Она такая же, как на шпионских снимках, появившихся в сети ранее.

Ожидается, что новый автомобиль сохранит некоторые черты предыдущей версии. При этом автопроизводитель оснастит Land Cruiser 300 иными LED-фонарями с рогообразным рисунком ДХО (дневные ходовые огни) и новым бампером.

Внутри машины появятся новая мультимедийная система с сенсорным экраном, вентиляционные щели иной формы, а также модернизированный блок управления климат-контролем и беспроводная зарядка для смартфонов.

Отдельно стоит отметить, что в новом Land Cruiser 300 в кнопку запуска мотора будет встроен датчик отпечатков пальцев.

Напомним, в конце мая нынешнего года на седане Toyota Mirai с водородным двигателем был установлен мировой рекорд по дальности. На одной заправке авто смогло проехать 1003 км.

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