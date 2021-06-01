Копенгаген, , 14:10 — REGNUM Дания отказывается пускать российских болельщиков на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу. Об этом 1 июня сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что в связи с этим генсекретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев отправил письмо исполнительному директору Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартину Каллену.

«РФС крайне обеспокоен ситуацией вокруг невозможности допуска на игру группового этапа Евро-2020 в Дании болельщиков сборной России, которые купили билеты», — говорится в письме

Он попросил Каллена изучить возможность допуска болельщиков и предложить механизм решения проблемы.

Напомним, матч сборных Дании и России в рамках группового этапа Евро-2020 состоится 21 июня в Копенгагене.