Тюмень, , 14:15 — REGNUM В Центральном районном суде Тюмени завершилось оглашение приговора бывшему начальнику УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову и бывшему директору ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России Валерию Калалбу. Об этом сообщает «Вслух.ру».

Алтынову суд назначил штраф 3,6 млн рублей в доход государства, лишив его звания генерал-майора и на 5 лет лишил его права занимать должности на государственной службе. Калалб оштрафован на 1,6 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрию Алтынову было выдвинуто обвинение в получении трёх взяток в виде iPhone, сумки Montblanc, часов TAG Heuer. Виталий Калалб обвинялся в посредничестве во взятках. Финальное заседание суда над высокопоставленными полицейскими проходило в закрытом режиме, представители прессы в зал допущены не были.

Напомним, гособвинение просило у суда назначить Юрию Алтынову девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф на сумму более четырёх миллионов рублей и лишить его звания генерал-майора полиции. Валерию Калалбу обвинение запрашивало семь лет лишения свободы в колонии общего режима, и наложение штрафа на сумму 4,6 млн рублей.

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