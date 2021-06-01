Красноярск, , 14:08 — REGNUM На Театральной площади Красноярска в День защиты детей учащиеся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств установили рекорд России по одновременному массовому рисованию мелом. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июня в мэрии Красноярска.

В Красноярске установили необычный рекорд Пресс-служба администрации Красноярска

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В создании рисунка принял участие 451 юный художник — дети и подростки. Они нарисовали на брусчатке Театральной площади разноцветные дома, речные волны, корабли, рыб.

Соблюдение правил конкурса лично контролировал главный редактор Книги рекордов России, художник-микроминиатюрист Станислав Коненко.

Мэру Красноярска Сергею Ерёмину вручили сертификат «Книги Рекордов России». Достижение юных художников Красноярска войдёт в базу российских рекордов.

Добавим, ранее такой рекорд был установлен в 2017 году в Рубцовске Алтайского края. Тогда в массовом рисовании приняли участие 207 человек.