Красногорск, , 14:07 — REGNUM Создание условий для воспитания и самореализации ребёнка — это приоритет политики российского государства. Об этом 1 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

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«Семья, в которой много детей — это основа будущего России. Это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа», — заявил Путин.

«И вновь хочу повторить: поддержка семей с детьми, создание условий для достойного воспитания ребёнка для самореализации и молодых поколений — как было, так и будет всегда — является безусловным приоритетом нашей политики», — указал президент.

Он напомнил, что эти положения прямо закреплены и в обновлённой Конституции России.

«И на практике будут отражены, реализованы во всех наших национальных проектах и программах», — подчеркнул президент.