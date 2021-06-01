Самара, , 14:09 — REGNUM Число возгораний в лесном фонде Самарской области увеличилось почти в 10 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 31 мая сообщил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов на совещании в правительстве региона.

Сообщается, что в 2021 году в лесном фонде Самарской области было зарегистрировано 30 пожаров, огонь прошелся по территории 94 га. А всего в текущем году произошли 44 лесных пожара на площади 110 га.

«По сравнению с 2020 годом в лесном фонде произошло увеличение количества возгораний практически в 10 раз», — приводит пресс-служба слова Ларионова.

По словам начальника ГУ МЧС РФ по региону Олега Бойко, в 2020 году было зарегистрировано 2807 техногенных пожаров, а в 2021 году их число увеличилось до 3546. Отмечается, что в 2021 году причиной более 1,8 тыс. пожаров стал неконтролируемый пал сухой травы, тогда как в 2020 году было зафиксировано 1359 случаев пала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 12 мая в Самарской области введен запрет на посещение гражданами лесов.