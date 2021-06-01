Ярославль, 1 июня, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Ярославле 4 июня пройдёт прощание с Яном Левиным — бизнесменом, писателем и краеведом. Об этом в социальных сетях сообщили его коллеги.

Илья Бесхлебный Ян Левин

Отпевание и прощание состоится в 10:00 4 июня в кафедральном Успенском соборе. Похороны пройдут на Леонтьевском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, Ян Левин скончался в Санкт-Петербурге 30 мая. Ранее он был госпитализирован в больницу с диагнозом COVID-19.