Москва, , 14:04 — REGNUM В России власти в регионах должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных, заявил 1 июня президент РФ Владимир Путин.

«Семья, в которой много детей, — это основа будущего России, это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа», — сказал глава государства на онлайн-встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

В режиме онлайн-беседы принимают участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.

Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей: Путин встречается с многодетными семьями – трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, орден «Родительская слава учреждён указом президента России в 2008 году. Им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.