Москва, 1 июня 2021, 14:04 — REGNUM В России власти в регионах должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных, заявил 1 июня президент РФ Владимир Путин.
В режиме онлайн-беседы принимают участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.
Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей: Путин встречается с многодетными семьями – трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, орден «Родительская слава учреждён указом президента России в 2008 году. Им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей.