Кызыл, , 14:04 — REGNUM В День защиты детей в Туве произошло похищение ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в полицию обратился 42-летний житель города Кызыла.

По его словам, его восьмилетнего сына со двора дома на улице Кочетова увезли неизвестные на автомобиле Renault Logan. Ориентировка на разыскиваемого мальчика была немедленно передана всем службам полиции. Стражи порядка были переведены на усиленный режим работы при въездах и выездах из населённых пунктов.

«На стационарном посту ДПС «Шивилиг» полицейскими досматривалось каждое транспортное средство, выезжающее за пределы республики. В результате проверок была задержана автомашина марки «Мазда СХ-5», в которой и находился ребенок в сопровождении своей матери», — отметили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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