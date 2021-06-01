Нальчик, , 14:00 — REGNUM В Кабардино-Балкарии число принявших участие в прививочной кампании против коронавируса выросло до 36 287 человек, что составляет 4,14% населения региона. Оба компонента вакцины получили 27 644 жителя республики. Такие данные привел на 31 мая региональный минздрав.

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В ведомстве отметили, что все желающие привиться могут сделать это в любой день недели, в том числе в выходной. Всего в субъекте открыт 51 пункт вакцинации. При этом за каждым жителем имеется право выбора, какую вакцину предпочесть — «Спутник-V», «ЭпиВакКорону» или «КовиВак».

Стоит отметить, что Кабардино-Балкария занимает среди своих соседей по Северо-Кавказскому федеральному округу шестое место по доле привитых от коронавируса. Лидерами являются Ставрополье (около 10%) и Карачаево-Черкесия (более 8,4%), а самым отстающим — Дагестан (менее 3%).