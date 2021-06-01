Минск, , 14:06 — REGNUM Белоруссия может получить второй транш российского государственного кредита в размере $500 млн уже в июне текущего года. Об этом 1 июня заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам сотрудничества с РФ, его слова приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Президент России (Владимир Путин), когда мы расставались (по окончании встречи в Сочи — ред.), мне на ходу сказал: я тебе должен напомнить, что второй транш по ранее договоренному кредиту на миллиард долларов вы получите буквально в июне», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что по итогам встречи лидеров двух стран в Сочи началось активное движение по таким долгосрочным вопросам, как цены на нефть и газ.

«Думаю, что, если мы будем вместе работать, активно работать, и многие другие вопросы решатся, которые надо решать», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи он показал ему материалы, которые подготовили спецслужбы республики, о ситуации вокруг Союзного государства и Китая.