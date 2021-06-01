Екатеринбург, , 14:26 — REGNUM В Екатеринбурге стартовал сбор заявок на участие в городском конкурсе красоты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы.

Конкурс «Мисс Екатеринбург — 2021» проводится для незамужних девушек без детей. У молодых женщин ростом не ниже 170 см не должно быть татуировок, а также снимков в обнажённом виде.

Главную красавицу Екатеринбурга выберут 12 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в конкурсе победила дважды чемпионка мира по фигурному катанию, трижды чемпионка России Злата Помурзина.

Читайте также: В конкурсе «Мисс Екатеринбург» победила чемпионка мира по фигурному катанию