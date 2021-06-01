Кишинёв, , 14:04 — REGNUM Председатель Партии коммунистов Молдавии (ПКРМ) Владимир Воронин в письме в Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства опроверг обвинения в ксенофобии в свой адрес. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба ПКРМ.

Сообщается, что лидер «коммунистов» ответил на жалобу, поданную на него за выступление на одном из молдавских телеканалов. Там Воронин заявил, что в случае прихода в Молдавию военнослужащих НАТО у местных жителей будут рождаться «смуглые дети».

«Документ грешит грубыми фальсификациями. В частности, была полностью искажена моя цитата, которая и является предметом рассмотрения. По существу, Вашего запроса могу сообщить, что являюсь убежденным коммунистом, и значит — интернационалистом», — написал Воронин.

Лидер ПКРМ отметил, что сам в детстве был смуглым. Кроме того, его внуки и правнуки живут в смешанных браках в Азербайджане и Греции, часть из них являются смуглыми, что не влияет на отношения Воронина к ним.

Председатель партии добавил, что обсудил инцидент с послом США в Молдавии Дереком Хоганов.

«Настаиваю, что был неправильно понят. Но если кого-то задели мои слова, прошу прощения», — написал Воронин.

Стоит отметить, что скандальное выступление лидера ПКРМ было 13 мая, когда он критиковал прозападные партии, члены которых заявляют, что Молдавия должна вступить в НАТО.

«Этого вы хотите, уважаемые избиратели, когда сейчас будете голосовать за парламент? Чтобы они проголосовали за ликвидацию статуса нейтралитета страны? И чтобы пришли натовские солдаты здесь, и чтоб у вас породились и смуглые дети, не только белой кожи?» — сказал тогда Воронин.

Читайте ранее в этом сюжете: В Молдавии протестующие призвали Санду уйти в отставку