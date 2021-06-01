Джакарта, , 13:58 — REGNUM По данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране выявили 4824 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Начиная с объявления о первом инфицированном случае 2 марта 2020 года, в Индонезии в настоящее время зарегистрировано 1 826 527 носителей коронавируса.

Побороть коронавирус за сутки смогли 5360 жителей Индонезии. Всего СOVID-19 переболели 1 674 479 человек.

В период с 31 мая по 1 июня 2021 года в Индонезии от COVID-19 скончались 145 человек. Всего эпидемия унесла жизни 50 723 человек.

В Индонезии в настоящее время зарегистрировано 101 325 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии объявило, что индонезийские и иностранные граждане, прибывающие из трёх стран должны пройти 14-дневный карантин.

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