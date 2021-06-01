Москва, , 13:58 — REGNUM В Ростуризме сообщают, что ограничений по возрасту детей для получения кешбэк на летний отдых можно получить за каждого ребенка в семье, за каждую поездку в течение лета, если дата возвращения ребенка из лагеря будет не позднее 15 сентября. Путевку можно приобрести на сайте туроператора, онлайн-агрегатора или на сайте самого лагеря, участвующего в программе, полный список которых опубликован на сайте программы «Туристический кешбэк». Кешбэк можно получить только за онлайн-оплату, на оплату при заезде или в офисе туроператора кешбэк не начисляется.

Программа поддержки семей с детьми «Туристический кешбэк» продлится до 31 августа, сообщают в ведомстве.

«Программа поддержки школьного и студенческого туризма, предложенная президентом — это та инициатива, которая направлена на решение сразу несколько вопросов — это и прежде всего материальная поддержка семей с детьми, это и более доступная возможность для детей получить качественных активный отдых, общение со сверстниками, освобождение от плена гаджетов, оздоровление и в конце концов возможность увидеть и узнать свою страну. Ну и конечно это развитие внутреннего туризма, возможность укрепления материальной базы, инфраструктуры детских лагерей, санаториев и баз отдыха. Четкий продуманный алгоритм реализации этой программы делает ее удобной и доступной. В общем, остается только пожелать, чтобы эта программа закрепилась на как можно более продолжительный срок и чтобы как можно больше партнеров в нее вошли», — считает директор ГАУ «Брянский объединенный ресурс» Елена Болох.

В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка в Костромской области Татьяна Быстрякова уверена, что программа, позволяющая компенсировать затраты родителей на путевки в детские оздоровительные лагеря — это, с одной стороны, возможность сделать детский отдых доступнее, а с другой стороны — значимая поддержка для семей с детьми.

«Что очень важно для родителей — это практически отсутствие ограничений:-количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми можно будет вернуть 50% от стоимости с каждой купленной путевки;-это возможность поддержать родителей, которые не имеют никаких льгот и за свои деньги приобретают путевки в детские оздоровительные лагеря.-если у семьи есть льгота для покупки путевки в детский лагерь, кешбэком также можно воспользоваться. В этом случае можно получить возврат половины той суммы, которую родители самостоятельно доплатили к сертификату, но не более 20 тысяч рублей. И, конечно, очень важно, чтобы отдых детей был интересным, разнообразным, познавательным и безопасным», — сообщила журналистам Татьяна Быстрякова.