Москва, , 13:58 — REGNUM Самое необходимое для любого ребёнка — это наличие крепкой семьи, где царят взаимопонимание и уважение друг к другу. Об этом 1 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

Следите за развитием событий в трансляции: «День защиты детей: Путин встречается с многодетными семьями – трансляция»

«Самое нужное, необходимое для каждого ребёнка, вне всякого сомнения, — это любовь и забота родителей, крепкая семья, где царят взаимопонимание и уважение друг к другу», — заявил Путин.

«В ваших больших дружных семьях удивительно ярко проявляется дар именно такой светлой неисчерпаемой родительской любви, когда каждый без исключения день посвящен детям: их воспитанию, гармоничному развитию. Это огромный постоянный труд, забота, ответственность, но в то же время и ни с чем не сравнимое счастье», — подчеркнул президент.