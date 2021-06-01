Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM За день до начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на одном из пунктов встречи участников форума — Московском вокзале, где можно пройти обязательный ПЦР-тест для активации аккредитации на ПМЭФ, образовалась длинная очередь, передает 1 июня корреспондент ИА REGNUM.

Очередь на ПЦР-тест на Московском вокзале Елена Молчанова © ИА REGNUM

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Напомним, ПМЭФ в 2021 году из-за пандемии проходит в особом режиме. Вместе со строгой аккредитацией на мероприятие все участники должны заполнить анкету по COVID-19 и пройти платное ПЦР-тестирование не ранее чем за 24 часа до начала форума и в строго «аккредитованных Росопотребнадзором» пунктах тестирования.

В Петербурге их несколько: международный аэропорт «Пулково» и Московский вокзал, а также отели, где останавливаются участники форума, и центр аккредитации №1 в Outlet Village Pulkovo.

По наблюдениям корреспондента ИА REGNUM, самым востребованным местом прохождения ПЦР-теста стал пункт, развернутый на платформе Московского вокзала. С раннего утра у дверей небольшого павильона выстроилась очередь, что время от времени доставляло дискомфорт пассажирам, прибывавшим в Северную столицу по своим делам.

Напомним, ПМЭФ-2021 будет проходить в Петербурге с 2 по 5 июня в «Экспофоруме» в Пушкинском районе.