Москва, , 13:56 — REGNUM В Москве заключили под стражу обвиняемого в убийстве, которое произошло 23 ноября 2003 года. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

Убийство произошло 23 ноября 2003 года возле ресторана на Головинском шоссе в Москве. По данным СК, мужчина 1977 года рождения в ходе конфликта нанёс своему оппоненту множественные ранения в область туловища. Пострадавший скончался в машине скорой помощи, а подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Местонахождение подозреваемого удалось установить в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, когда фигуранта проверили по современным криминалистическим учётам. Отмечается, что мужчина долгое время использовал поддельные документы, благодаря чему скрывался от правоохранительных органов.

В настоящее время уже проведены необходимые следственные действия, мужчине предъявили обвинение, а суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении предполагаемого убийцы под стражу.