Москва, , 13:57 — REGNUM Блогер Ида Галич призналась, что не хочет во второй раз выходить замуж. Об этом она рассказала в историях своего Instagram-аккаунта.

«У меня больше не будет мужа», — написала блогер. Также Галич порассуждала на тему того, каким она видит своего будущего возлюбленного: «Мой мужчина может быть и детским врачом, и пожарным, который спасает сотни жизней. Я хочу просто им восхищаться. Он может быть и простым программистом, кайфующим от своей работы. Тогда я буду в восторге от его горящих глаз».

Ранее Ида Галич сообщила о переезде в новый дом. Блогер опубликовала серию роликов в своём Instagram-аккаунте и провела экскурсию по новому месту жительства.

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