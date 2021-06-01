Минск, 1 июня 2021, 13:52 — REGNUM Следствие в отношении задержанных в Минске основатели телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и гражданки РФ Софии Сапеги будет вестись на территории Белоруссии, заявил 1 июня президент страны Александр Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов рассказал, что задержанная сотрудниками белорусских правоохранительных органов гражданка РФ Софья Сапега, которая летела на экстренно севшем 23 мая в аэропорту Минска рейсе авиакомпании Ryanair, чувствует себя хорошо.
Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»
Читайте также: Адвокат Сапеги заявил, что обвинение ей не предъявлено