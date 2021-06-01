Минск, , 13:52 — REGNUM Следствие в отношении задержанных в Минске основатели телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и гражданки РФ Софии Сапеги будет вестись на территории Белоруссии, заявил 1 июня президент страны Александр Лукашенко.

«Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России, я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов», — цитирует его БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов рассказал, что задержанная сотрудниками белорусских правоохранительных органов гражданка РФ Софья Сапега, которая летела на экстренно севшем 23 мая в аэропорту Минска рейсе авиакомпании Ryanair, чувствует себя хорошо.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

Читайте также: Адвокат Сапеги заявил, что обвинение ей не предъявлено