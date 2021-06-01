Чебоксары, , 13:52 — REGNUM В Чувашии 10 июня запускается программа льготного ипотечного кредитования, которая предусматривает субсидирование первоначального взноса. Об этом сообщает республиканское министерство строительства.

Данная программа разрабатывалась с марта 2020 года в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии на 2020−2024 годы.

«Суть поддержки заключается в предоставлении бюджетных выплат на оплату первоначального взноса до 20%», — говорится в сообщении.

Единовременная денежная выплата предоставляется на приобретение жилья только на первичном рынке. Жильё может быть приобретено по договору долевого участия или по договорам купли-продажи в многоквартирных домах и домах блокированной застройки.

Право на предоставление выплаты имеют, в частности, жители, состоящие на учёте в улучшении жилищных условий или проживающие в аварийных дома, многодетные семьи, ветераны боевых действий, чиновники и молодые специалисты.,

Заявки от администраций муниципальных образований начнут приниматься с 10 июня. Кредитование будут проводиться через Россельхозбанк и ипотечную корпорацию Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, индивидуальные программы разработаны в десяти регионах, которые признаны наиболее депрессивными в части социально-экономической ситуации. Это регионы с худшими показателями по среднедушевым доходам жителей, безработице, инвестициям в основной капитал.

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