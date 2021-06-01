Москва, , 13:52 — REGNUM Дорога к многополярному миру может быть проложена только через геополитическую кооперацию тех, кто на такой мир настроен. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня, об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) в ходе VI международной Конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху».

«Россия и Китай… могут показать пример позитивной созидательной повестки… Если взаимный интерес и открытость наших граждан друг к другу станут попутным течением, то на такой реке быстрее и увереннее поплывет наш корабль межгосударственного партнерства. Качество корабля — вопрос политиков. Скорость продвижения вперед — дело народов», — отметил Мельников.

Кроме того, парламентарию было приятно услышать недавние слова официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, что власти Китая намерены начать усиление поддержки России на фоне ужесточения западных санкций в отношении Москвы.

«Такие знаковые формулировки важны не столько для политиков, сколько для российского общества. Для русского народа солидарность — очень особое понятие, он умеет этим дорожить», — сказал Мельников.

Организаторы конференции — Российский совет по международным делам (РСМД) и Китайская академия общественных наук (КАОН).

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