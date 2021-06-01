Кемерово, , 13:51 — REGNUM В Кемерове сегодня, 1 июня, открылись лагеря дневного пребывания детей. Они заработали на базе учреждений образования, культуры и спорта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Всего в течение лета в Кемерове будут работать 117 лагерей дневного пребывания для школьников.

В мэрии города отметили, что главной особенностью работы лагерей дневного пребывания этим летом станет реализация проекта «Умные каникулы». Запланированы олимпиады, фестивали, соревнования по различной тематике. В лагерях будут проводиться тематические дни: «ПроДеньги», #ПроНовыйКемерово, #ПроТехнологии, #ПроЗдоровье и другие.