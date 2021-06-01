Забайкальск, Забайкальский край, , 13:51 — REGNUM Более 200 грузовых транспортных средств стоит на границе с Китаем на МАПП «Забайкальск». Об этом 1 июня сообщает пресс-служба правительства забайкальского края. Также известно, что на китайской стороне скопилось более 800 тысяч тонн груза.

Канцелярия иностранных дел Маньчжурии приняла решение об увеличении пропуска грузовых автомобилей до 100 транспортных средств в сутки. Пропуск будет по-прежнему осуществляться по спискам, которые предварительно согласовываются китайской стороной.

«С китайской стороной достигнута договоренность о том, что в приоритетном порядке будут пропущены те транспортные средства, которые были включены в список и не успели выехать ранее», — сказал заместитель министра планирования и развития Станислав Матвеев.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с пропуском российских грузовиков в Китай через МАПП «Забайкальск» возникли в начале апреля 2020 года из-за эпидемии коронавируса. Тогда на пункте пропуска скопилось более 200 машин. И по сей день пропускают только машины, которые везут медицинский груз и гуманитарную помощь, а также овощи. Срок изменения правил пока не определён.

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