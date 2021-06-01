Нур-Султан, , 13:51 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал счастливое детство стратегической государственной задачей. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Наша стратегическая задача — обеспечить юному поколению казахстанцев счастливое детство, крепкое здоровье, всестороннее развитие», — написал казахстанский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, в День защиты детей, 1 июня, президент России Владимир Путин проводит встречу с многодетными семьями в режиме видеоконференции.