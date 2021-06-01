Москва, , 13:57 — REGNUM В конкурсе на самый плохой школьный туалет, объявленный в России одной из зарубежных компаний, Кремль ничего провокационного не видит. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 1 июня журналистам.

Пескова спросили, не считает ли руководство страны такой конкурс провокацией и попыткой дискредитировать Россию. В ответ он рассмеялся и заявил, что «ничего такого» в Кремле не видят и моющими средствами не занимаются.

На вопрос о том, могут ли после конкурса изменить финансирование ремонта школьных санузлов, Песков ответил, что это вопрос каждой отдельно взятой школы. Это вопрос общей культуры, вопрос руководства, в Кремле не заметили, что тема вызвала общественное обсуждение, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, нидерландская компания Unilever ранее пообещала отремонтировать самый худший школьный туалет в РФ и обеспечить школу запасом чистящего средства.

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