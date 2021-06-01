Токио, , 13:47 — REGNUM Релиз многопользовательской ролевой игры Phantasy Star Online 2: New Genesis состоится 9 июня 2021 года. Об этом 1 июня сообщает издание Kotaku.

Kotaku отмечает, что Phantasy Star Online 2: New Genesis будет доступна в качестве отдельной игры наравне с оригинальной Phantasy Star Online 2. Запустить её можно будет на PC, Xbox One и Xbox Series X/S.

ИА REGNUM напоминает, что Phantasy Star Online — это серия многопользовательских ролевых игр, разработанных японской компанией Sega. Релиз первой части состоялся в 2000 году.

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