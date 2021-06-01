Сеул, , 14:15 — REGNUM Четыре южнокорейских моряка были похищены у берегов Бенина. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, инцидент произошёл 31 мая в 19:30 по местному времени.

Известно, что на борту судна для ловли тунца находилось 36 человек, включая граждан Южной Кореи. Были похищены пять человек, среди которых четыре гражданина Южной Кореи и иностранец, гражданство которого не сообщается.

В МИД Южной Кореи сообщили, что ведомство сделает все возможное для освобождения сограждан в тесном сотрудничестве с местными властями.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая у берегов Ганы были похищены капитан и четыре члена экипажа рыболовного судна Atlantic Princess.