Москва, , 13:53 — REGNUM Вторая Берлинская конференция по ситуации Ливии пройдет в столице Германии 23 июня. Об этом сообщила во вторник, 1 июня, журналистам представитель МИД ФРГ.

«Министр иностранных дел (Германии) Хайко Маас и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пригласили страны и организации, участвующие в Берлинском процессе, на вторую Берлинскую конференцию по Ливии в МИД ФРГ 23 июня. В конференции впервые примут участие также представители ливийского переходного правительства», — сказала она.

Также указывается, что во время данного мероприятия планируется подвести итоги реализации решений первой Берлинской конференции по Ливии и провести рассмотрение всех аспектов стабилизации ситуации в этой стране.

«Основное внимание при этом заслуживают подготовка к намеченным на 24 декабря национальным выборам и вывод иностранных сил и наемников из Ливии в соответствии с соглашением о режиме прекращения огня. Кроме того, речь пойдет о шагах по объединению в одно целое ливийских сил безопасности», — добавил представитель МИД Германии.

«Конференция является выражением продолжающейся международной поддержки стабилизации ситуации в Ливии», — также уточнила она.

Отметим, первая конференция по урегулированию в Ливии прошла в Берлине в январе 2020 года на уровне глав государств и правительств, включая Россию.