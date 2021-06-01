Варшава, , 13:46 — REGNUM 1 июня детский омбудсмен в Польше Миколай Павляк обратился на своей странице в соцсети Facebook к учителям и педагогам республики с призывом максимально гуманно относиться к детям в школах. Данное обращение он связал с Международным днем защиты детей.

Так, в своем обращении детский омбудсмен напомнил, что с 31 мая ученики впервые за долгое время вернулись в классы, привыкнув к удаленной системе обучения, в связи с чем учителя должны сделать июнь по-настоящему «зеленым» месяцем школы.

«Я призываю сейчас обращаться максимально гуманно к детям. Многие из них испытывают стресс из-за адаптации к возвращению в школы», — говорится в сообщении.

«В текущих условиях никто не должен создавать дополнительный стресс ученикам. Остались последние несколько недель до начала летних каникул, и я призываю всех педагогов провести их как можно больше на свежем воздухе. Больше радости, спорта и встреч с друзьями. Больше походов и спортивных мероприятий», — отмечает омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая школы, колледжи и университеты в Польше вернулись к очной форме обучения. Такое решение вызвано тем, что в республике преодолели третью волну пандемии и число новых заражений существенно снизилось.