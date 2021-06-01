Пекин, , 13:44 — REGNUM «Многополярность» тех, кого Запад хочет подчинить своему диктату, играет Западу на руку, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 1 июня, комментируя высказывания посла России в Китае Андрея Денисова.

Как сообщалось ранее, Денисов заявил, что Заключение формального союза между Россией и Китаем не соответствует интересам обеих стран, а также идее построения полицентричного мира. Нынешний характер отношений РФ и КНР позволяет реализовывать общие интересы в условиях равноправия и ко взаимной выгоде, считает посол.

« Усиление военно-политической сплочённости России и Китая, возможно, должно быть отлито в какую-то иную форму, не в формальный союз, но такая сплочённость должна возрастать.

Посол Денисов делает упор на концепции построения полицентричного мира, которой следуют Россия и Китай. До построения такого мира, однако, ещё далеко. Посмотрите на страны Запада: да, по некоторым вопросам там могут быть тактические расхождения, но их стратегическая сплочённость налицо. Она уже отлита в союзы типа НАТО и ЕС, но и США, и западные европейцы стремятся к большему: более плотной координации, взаимодействию, совместному давлению на противников. А таких противников у них в современном мире, по большому счёту, два: Россия и Китай.

В этих условиях «полицентричность» приобретает вредный для нашей страны характер: в западном стане её нет, там единый центр, а в стане, противостоящем Западу, пытающемся обеспечить свой суверенитет, свою независимость от Запада, защититься от давления, центров несколько. Кто в таких условиях находится в более выгодном положении, понятно. Именно «многополярность» тех, кого Запад хочет подчинить своему диктату, играет ему на руку.

Перед лицом реалий современной международной жизни разговоры и «взаимодействии, не направленном против третьих стран», отказ от «логики блокового подхода и конфронтации» выглядят перестроечным анахронизмом. Что же до формальных обязательств, которыми, по мнению посла Денисова, чреваты союзные отношения, до возможного «дисбаланса в отношениях между партнерами», то да, есть пример НАТО, но есть и пример, скажем, Антигитлеровской коалиции, в рамках которой нашей стране удалось и свои интересы отстоять, и не допустить «дисбаланса».