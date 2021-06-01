Москва, , 13:43 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об упрощенной идентификации желающих обменять банкноты в банках, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Увеличивается пороговая сумма для операций по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства и операций по замене поврежденных банкнот, не имеющих признаков подделки, на неповрежденные банкноты, при которой идентификация клиента не проводится. Сумма повышается с 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей.

Одновременно определяется, что при осуществлении таких операций на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, может быть проведена упрощенная идентификация клиента — физического лица.