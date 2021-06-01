Париж, , 13:42 — REGNUM Российская теннисистка Маргарита Гаспарян проиграла представительнице США Энн Ли в матче первого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Встреча продолжалась 46 минут и завершилась со счётом 0:6, 1:6

Гаспарян ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не имела ни одной возможности взять подачу американской теннисистки. На счету её соперницы три эйса, одна ошибка на подаче и 5 из 10 брейков.

Во втором круге турнира Ли сыграет с победительницей матча между Осеан Бабель (Франция) и Элиной Свитолиной (Украина).

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