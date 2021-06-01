Москва, 1 июня 2021, 13:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт 1 июня оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, у главы государства 1 июня запланирована по видеосвязи из Сочи встреча с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что российская сторона не собирается «стерилизовать повестку» в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
По его словам, очень важно, чтобы встреча глав государств состоялась. Москва накануне встречи глубоко анализирует весь спектр американской внешней политики, все события, заявления и конкретные действия.
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