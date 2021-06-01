Москва, , 13:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт 1 июня оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, у главы государства 1 июня запланирована по видеосвязи из Сочи встреча с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«Во второй половине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что российская сторона не собирается «стерилизовать повестку» в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

По его словам, очень важно, чтобы встреча глав государств состоялась. Москва накануне встречи глубоко анализирует весь спектр американской внешней политики, все события, заявления и конкретные действия.

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