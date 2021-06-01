Москва, 1 июня 2021, 13:41 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о QR-кодах для памятников Великой Отечественной войны, а также мемориальных комплексов, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
Предлагается сопровождать памятники Великой Отечественной войны QR-кодами, дающими доступ к подробной информации о живых историях, героях и событиях, которым они посвящены.
Также инициатива уточняет нормы о порядке составления и содержания паспортов воинских захоронений.
Кроме того, уточняются полномочия региональных властей по сохранению и доступности памятников Великой Отечественной войны. Властям предписывается обеспечить доступ инвалидов к памятникам.
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