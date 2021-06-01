Нальчик, , 13:40 — REGNUM В Кабардино-Балкарии к 1 июня число госпитализированных, находящихся на лечении в двух ковидных госпиталях, составило 121 человек. Среди них есть пациенты, у которых диагноз COVID-19 пока не подтвержден, сообщили в региональном минздраве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

По данным ведомства, в тяжелом состоянии остаются 25 человек, им оказывают помощь в палатах реанимации. В федеральном оперштабе сообщили, что общая численность «активных» больных в республике к 1 июня составляет 236 человек.

В последние дни в республике снизилось число новых выявляемых случаев заражения коронавирусом. Четвертый день показатель прироста держится на уровне 14 человек в сутки. За прошедший день выздоровели 12 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 23 638 человек.

Всего за все время пандемии в Кабардино-Балкарии подтвержден коронавирус у 24 341 жителя республики. Скончались из них — 467 человек.